Frances Tiafoe mantém esperanças norte-americanas vivas no US Open

Com as esperanças de toda uma nação nas costas, o norte-americano Frances Tiafoe esteve à altura da ocasião na quarta-feira (7), ao chegar à sua primeira semifinal de Grand Slam com vitória por 7/6 (7-3) 7/6 (7-0) 6/4 sobre o russo Andrey Rublev no US Open.

Um homem norte-americano não vence o título em Flushing Meadows desde Andy Roddick, em 2003, e havia pressão para o tenista de 24 anos manter o embalo após a incrível vitória sobre o segundo cabeça de chave, Rafael Nadal, nas oitavas de final.

Ele não decepcionou, conseguindo 18 aces e 46 bolas vencedoras em uma atuação dominante, injetando novo ânimo na torcida da casa, após a derrota de Serena Williams, vencedora de 23 títulos de Grand Slam, no que se espera que tenha sido seu último jogo, na terceira rodada.

“Isso é doido, isso é maluco”, disse Tiafoe. “Faltam dois [jogos]”.

Tiafoe selou a vitória com um ace, levando a torcida ao delírio no estádio Arthur Ashe.

