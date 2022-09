Luisa Stefani se classifica à final de duplas de WTA 250 na Índia

A brasileira Luisa Stefani disputa às 8h30 (horário de Brasília) deste domingo (18) o título de duplas do WTA 250 de Chennai (Índia) ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. Neste sábado (17), elas se classificaram para a final - a primeira de Stefani nesta temporada - ao derrotarem com um duplo 6/3 a tailandesa Peangtarn Plipuech e a japonesa Moyuka Uchijima. As adversárias na briga pelo troféu de duplas em Chennai serão a russa Anna Blinkova e da georgiana Natela Dzalamidze.

Luisa Stefani voltou a competir no Aberto de Chennai, após um ano em recuperação, devido a uma cirurgia no joelho. O procedimento foi necessário devido ao rompimento do ligamento cruzado durante a semifinal de duplas do US Open no ano passado, também ao lado de Gabi Dabrowski.

“Vim sem expectativa de resultado, com a cabeça e perspectiva de saber como ia me sentir fisicamente e emocionalmente. Estou muito feliz de como tenho me sentido a semana inteira e continuo com essa mesma mentalidade. O mais importante é levar um dia de cada vez e ver como o corpo vai respondendo, espero continuar melhorando de nível, de ritmo e também estando saudável que é o mais importante", disse a atleta logo após a classificação.

Stefani e Gabi Dabrowski já faturaram juntas em 2021 o WTA 1000 de Cincinnati e WTA 500 de San Jose, ambos nos Estados Unidos. Também no ano passado, a brasileira foi vice-campeã duas vezes ao lado da norte-americana Hayley Carter: do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes) e do WTA 500 de Adelaide Austrália).