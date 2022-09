Série B: Grêmio sofre primeira derrota após retorno de Renato Gaúcho

O Grêmio perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Novorizontino por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (16) no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 30ª rodada da competição.

Com este revés, o primeiro desde o retorno do técnico Renato Gaúcho, o Tricolor permanece na 3ª posição com 50 pontos, um a menos do que o vice-líder Bahia, que perdeu de 1 a 0 para o Sport na abertura da rodada.

O triunfo do Tigre do Vale, que chegou aos 36 pontos, na 13ª posição, foi construído com gols de Gustavo Bochecha e Douglas Baggio.

Empate em Minas

Em outra partida que iniciou às 21h30, Tombense e Londrina ficaram no 1 a 1 no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (Minas Gerais).