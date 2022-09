Mbappé, Messi e Neymar marcam e PSG vence na Liga dos Campeões

Kylian Mbappé, Lionel Messi e Neymar confirmaram o início de temporada quase perfeito do PSG (França) com uma vitória por 3 a 1 sobre o Maccabi Haifa (Israel) na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (14).

Messi anulou a surpresa de Tjarron Chery, que abriu o placar para o campeão israelense no primeiro tempo, e marcou ao receber uma assistência de Mbappé, retribuindo o favor para o atacante francês no segundo tempo. Neymar marcou o terceiro no final do jogo, fechando o placar de um jogo difícil, no qual o PSG suou para ganhar da equipe israelense.

O PSG lidera o Grupo H com seis pontos, empatado com o Benfica (Portugal), que venceu a Juventus (Itália) por 2 a 1 de virada com um gol do brasileiro David Neres.

Também de virada, o Manchester City (Inglaterra) bateu o Borussia Dortmund (Alemanha) por 2 a 1 pelo Grupo G, com um gol do norueguês Erling Haaland contra sua antiga equipe no final da partida. O norueguês tem agora 13 gols em oito partidas desde que chegou à equipe inglesa. O City lidera o grupo com seis pontos e o Dortmund é o segundo, com três.

O Real Madrid (Espanha) venceu o RB Leipzig (Alemanha) em casa por 2 a 0 com um belo gol do uruguaio Federico Valverde após jogada de Vinícius Júnior, e outro de Asensio nos acréscimos, após passe do alemão Toni Kroos. O Real lidera o Grupo F com seis pontos após dois jogos.

