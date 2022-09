Nadal supera Fognini de virada e terá Gasquet pela frente no US Open

Rafael Nadal superou um começo ruim e um nariz sangrando para vencer Fabio Fognini por 2/6, 6/4, 6/2 e 6/1 e avançar à terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos na quinta-feira (2).

O veterano italiano começou bem e abriu 4/2, enquanto Nadal não encontrava seu ritmo, aumentando a possibilidade de Fognini voltar a surpreender como fez diante do espanhol na quadra Arthur Ashe há sete anos.

Rafa turns on the jets to blow past Fognini. pic.twitter.com/QXjwqvw0wP — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2022

Nadal recuperou o controle e parecia perto da vitória quando, enquanto liderava por 3/0 no quarto set, sua raquete quicou no chão e o atingiu no nariz.

Isso levou a um tempo médico no qual o 22 vezes campeão de Grand Slam ficou deitado de costas com os olhos fechados enquanto um curativo era aplicado para parar o sangramento.

Nadal superou o incidente e com o apoio da torcida selou a vitória no 60º erro não forçado de Fognini para encerrar a partida feia em que os jogadores registraram 11 duplas faltas.

"Por mais de uma hora e meia eu não estava competindo. Provavelmente foi um dos meus piores inícios, mas faz parte do jogo", disse Nadal em entrevista na quadra. "Você tem que aceitar a situação. Não foram meses fáceis para mim e essas coisas podem acontecer. Ficar vivo depois de um jogo como esse significa muito."

O próximo adversário de Nadal é Richard Gasquet, que derrotou o sérvio Miomir Kecmanovic por 6/2, 6/4 4/6 e 6/4. Nadal tem um retrospecto de 18-0 contra o francês.

