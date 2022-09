Oscar Piastri correrá pela McLaren na próxima temporada da Fórmula 1

O australiano Oscar Piastri correrá pela McLaren na próxima temporada em um contrato de vários anos depois que a equipe de Fórmula 1 venceu sua disputa contratual com a Alpine, da Renault.

O Conselho de Reconhecimento de Contrato (CRB), formado por quatro membros, determinou por unanimidade em sua decisão publicada nesta sexta-feira (2) que a McLaren tem o único contrato válido para os serviços do novato de 21 anos.

