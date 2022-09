Rodrygo e Vinícius Jr. garantem vitória do Real Madrid sobre o Betis

O Real Madrid manteve seu início de temporada perfeito no Campeonato Espanhol ao derrotar o Betis por 2 a 1 graças a um gol do brasileiro Rodrygo no segundo tempo no estádio Santiago Bernabéu neste sábado (3), mantendo os atuais campeões espanhóis e europeus no topo da classificação.

O Real abriu o placar quando David Alaba, aos 9 minutos do primeiro tempo, lançou Vinícius Júnior. O brasileiro então acelerou e tocou com categoria para encobrir o goleiro do Betis, Rui Silva.

O Betis respondeu oito minutos depois, quando Sergio Canales, ex-aluno da academia do Real Madrid, marcou o empate com finalização entre as pernas de Thibaut Courtois.

O time do técnico Carlo Ancelotti reagiu com força, mas perdeu várias oportunidades até finalmente conseguir quebrar o empate aos 65 minutos, com o gol de Rodrygo, que surgiu de um cruzamento de Federico Valverde.

O Real Madrid agora lidera a classificação com 12 pontos, o único time a vencer todos os seus primeiros quatro jogos.

