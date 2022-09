Vila Nova bate o Brusque e sai do Z4 da Série B depois de 21 jogos

O caminho foi longo, mas o Vila Nova finalmente conseguiu deixar a zona de rebaixamento (Z4) da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Brusque fora de casa, por 1 a 0, neste sábado (17), em confronto direto de times ameaçados pelo descenso. O gol de Wagner levou o Tigre aos 34 pontos, subindo para a 15ª posição e ultrapassando justamente o Brusque (além do Guarani), que agora cai para 18º lugar, já dentro do Z-4, com 31 pontos.

ENFIM, O RESPIRO!@VilaNovaFC marca logo aos dois minutos, segura pressão do adversário e vence confronto direto fora de casa! O Tigre sai do Z4 depois de quatro meses!#BRUxVIL pic.twitter.com/G8ZKsxdCXr — Brasileirão SportingBet - Série B (@BrasileiraoB) September 17, 2022

A vitória foi assegurada com um gol logo no começo da partida. Aos dois minutos, Wagner cobrou falta pela direita na área, ninguém completou, a bola quicou no chão e enganou o goleiro Belliato. Com o resultado, o Vila segue sua campanha de recuperação na Série B. Esta foi a quinta vitória da equipe no segundo turno. No campeonato todo, são seis triunfos. O Tigre frequentou ininterruptamente o grupo dos quatro últimos desde a nona rodada.

Wagner marcou no comecinho do jogo e o @VilaNovaFC venceu e saiu do Z4! Chega mais pra ver o gol do Tigre! #BRUxVIL



🎥 @canalpremiere pic.twitter.com/Sh2GxYK85J — Brasileirão SportingBet - Série B (@BrasileiraoB) September 17, 2022

Na próxima rodada, o time goiano recebe o CRB, na quinta (22). Dois dias depois, o Brusque visita o Ituano.

Chapecoense sofre, mas supera o CSA

Em outro duelo entre equipes amedrontadas pelo rebaixamento, a Chapecoense venceu o CSA por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, na manhã do sábado. O gol da vitória foi marcado por Perotti, aos 46 do segundo tempo. Ele recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou para grande defesa de Paulo Ricardo. A bola subiu, bateu no travessão e ao cair o próprio Perotti cabeceou para o gol vazio. A Chape tem 35 pontos, em 14º, enquanto o CSA, com 32 pontos, foi empurrado para o Z-4, em 17º, com as vitórias de Vila Nova e Guarani na rodada.

A Chapecoense volta a campo no próximo domingo (25) para o clássico local com o Criciúma, enquanto o CSA atua novamente no dia seguinte, contra o Tombense, em Maceió.

É nosso! É da casa! É Cria do Condá! PEROTTI!



📸 João Heemann | ACF #VamosChape pic.twitter.com/uRH3MoKJ1O — Chapecoense (@ChapecoenseReal) September 17, 2022

Sampaio e Criciúma empatam e estacionam

Buscando uma última arrancada para tentar pegar uma das vagas para a Série A, Sampaio Corrêa e Criciúma empataram por 1 a 1, em São Luís, e sucumbiram juntos na missão. Os gols foram similares. Na primeira etapa, o Sampaio abriu o placar quando Pimentinha fez jogada pela direita, cruzou e Ygor Catatau cabeceou no contra-pé do goleiro. No segundo tempo, o Criciúma, atacando a mesma baliza, construiu jogada pela esquerda e Thiago Alagoano - que havia entrado pouco antes - cabeceou no contra-pé do goleiro também, igualando o placar. Com o resultado, o Criciúma foi a 40 pontos, em 10º, enquanto a equipe maranhense, com um ponto a menos, é a 12ª colocada.

Se o Criciúma tem um duelo dentro do estado na próxima rodada, o Sampaio visita um outro rival nordestino, o Náutico, na sexta-feira (23).