Avaí derrota Atlético-MG por 1 a 0 no Brasileirão na estreia de Lisca

O Avaí quebrou neste sábado (17) um jejum de oito jogos sem vitórias, ao ganhar em casa do Atlético-MG, por 1 a 0, na estreia do técnico Lisca, em duelo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeoanto Brasileiro. O atacante Bissoli garantiu o triunfo do Leão, em cobrança de pênalti, aos oito minutos da segunda etapa, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Com os três pontos, o Avaí ultrapassou o Cuiabá e passou a ocupar a 17ª posição na tabela, com 28 pontos, ainda na zona de rebaixamento (ZR). Já o Galo permanece com 40 pontos, e dorme na sétima posição.

O equilíbrio deu o tom no primeiro tempo. Aos cinco minutos, Keno quase abriu o placar para os visitantes: ele arrancou pela esquerda, invadiu a área e desferiu um belo chute cruzado, mas o goleiro Gledson defendeu. Na sequência, quem brilhou foi o goleiro do Avaí, em ótima defesa de chute rasteiro de Rafael Vaz em cobrança de falta do Leão. O Galo desperdiçou outras duas boas chances de balançar a rede. Aos 17 minutos, com Guga, após cruzamento dentro da área, ele pegou o rebote, mas chutou por cima do travessão. Já nos minutos finais, após escanteio, o goleiro Glédson desviou a bola com um soco, e ela sobrou para Nacho, que empurrou para o gol com a coxa, mas o zagueiro Rafael Vaz usou a cabeça para salvar o Avaí, em cima da linha.

A torcida do @AvaiFC merece!



📸 Antonio Carlos Mafalda/Mafalda Press/Gazeta Press pic.twitter.com/pmDnEIJQZf — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) September 17, 2022

Na volta do intervalo, logo aos oito minutos, o árbitro marcou pênalti, com auxílio do VAR, após cobrança de falta de Jean Pyerre. A bola bateu no braço do zagueiro Nathan Silva, que estava na barreira. Bissolli cobrou a penalidade com um chute fraco, no meio do gol e Everson chegou a espalmar mas não adiantou: a bola entrou no cantinho esquerdo do gol. Motivados, os donos da casa quase ampliaram o placar logo em seguida, num contra-ataque de William Pottker que passou para Bissolli chutar de primeira. A bola bateu na zaga, sobrou para Jean Pyerre que se livrou da marcação antes de chutar de esquerda, mas a bola passou longe do gol. O Galo até tentou buscar o empate, mas o Avaí se fechou e soube administrar o resultado até o final.