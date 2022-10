Gabriel Jesus se diz pronto para jogar "70 partidas por temporada"

O atacante do Arsenal Gabriel Jesus não está preocupado com o potencial desgaste durante o calendário exigente do clube e diz que está pronto para jogar 70 partidas por temporada, se necessário.

Na semana passada, o técnico Arteta defendeu sua decisão de não poupar Bukayo Saka na vitória por 1 a 0 sobre o PSV Eindhoven na Liga Europa, dizendo que se espera que os melhores jogadores do mundo atuem em seu melhor nível jogando a cada três dias.

"Estou me recuperando bem depois dos jogos - comendo melhor, dormindo melhor e curtindo muito a vida com a camisa do Arsenal. Então estou pronto para jogar 50, 60, 70 partidas por temporada", disse Jesus a repórteres antes do jogo desta quinta-feira (27) contra o PSV.

O brasileiro também afirmou que seus companheiros de equipe Saka e Gabriel Martinelli estão em um nível diferente em termos de condicionamento físico e energia.

"Acho que sou um jogador com muita energia e corro o tempo todo, luto o tempo todo", acrescentou Jesus. "Mas quando treino todos os dias com eles, percebo que não estou nem perto deles. Eles simplesmente não param. São máquinas, jogadores de qualidade também, e ainda são jovens, ambos com 21 anos."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.