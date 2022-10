Independiente Del Valle vence São Paulo e é bicampeão da Sul-Americana

O Independiente Del Valle venceu o São Paulo por 2 a 0, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, na tarde deste sábado (1º). Os gols foram marcados por Lautaro Diaz, aos 13 minutos da etapa inicial, e Lorenzo Faravelli, aos 22 minutos da etapa final.

Com o resultado, o time equatoriano confirmou o bicampeonato do torneio, que já havia vencido em 2019. E a equipe do São Paulo segue o jejum de títulos internacionais. A última conquista foi a própria Sul-americana na temporada de 2012.

Além de deixar de ganhar a taça, o time brasileiro também perdeu a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2023, a garantia de uma entrada em uma fase mais avançada da Copa do Brasil da próxima temporada e a premiação que é de aproximadamente R$ 26 milhões. Agora, o foco do time do Morumbi se volta para o campeonato brasileiro.

Na competição nacional, o Tricolor ocupa apenas a 12ª posição com 37 pontos, estando a sete pontos do grupo que disputará a Libertadores em 2023 e também a sete pontos da zona de rebaixamento à Série B da próxima temporada. O próximo jogo dos comandados de Rogério Ceni será na quinta-feira (6) contra o América Mineiro em Belo Horizonte pela 30ª do Brasileirão.