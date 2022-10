Liga dos Campeões: Inter de Milão vence e avança; Barça está eliminado

A Inter de Milão se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões com dois gols de Edin Dzeko garantindo a vitória em casa por 4 a 0 sobre o Viktoria Plzen, no Grupo C da competição nesta quarta-feira (26), resultado que eliminou o Barcelona e rebaixou a equipe catalã para a Liga Europa.

Os italianos subiram para 10 pontos com a vitória, seis à frente do Barça, que recebe o Bayern de Munique na quarta-feira (26).

Mesmo que o Barça vença os alemães e depois ganhe seu último jogo do grupo contra o Plzen, a Inter ainda se classificará com um melhor histórico no confronto direto.

Uma abertura animada deu chances para a Inter, que foi inicialmente frustrada pelo goleiro do Plzen, Jindrich Stanek, que fez uma excelente defesa dupla aos 25 minutos, antes de Henrikh Mkhitaryan colocar os donos da casa na frente 10 minutos depois.

O ex-meio-campista da AS Roma converteu o cruzamento de Alessandro Bastoni e o veterano Dzeko colocou a Inter no comando total quando marcou depois de Federico Dimarco aproveitar um excelente passe cruzado de Nicolo Barella.

⏰ RESULTS ⏰



Football remains undefeated.



Inter, Liverpool and Porto qualify 🥳#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 26, 2022

O Plzen, sem vitórias na competição deste ano, pouco ameaçou no ataque, e sofreu outro gol aos 21 minutos da segunda etapa, quando Dzeko aumentou sua contagem ao receber um passe de Lautaro Martínez dentro da área.

Romelu Lukaku marcou seu tão esperado retorno de lesão fechando a goleada e deixando o seu, depois de passar por Stanek após uma bola perfeitamente ponderada de Joaquin Correa.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.