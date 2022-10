Sport bate Cruzeiro e fica a três pontos de ingressar no G4 da Série B

O Sport aplicou 3 a 1 no líder Cruzeiro neste domingo (8), a quatro rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro e acirrou ainda mais a briga pelo acesso à elite do futebol nacional no ano que vem. Com o triunfo na Ilha do Retiro, o Leão subiu para a quinta posição, com 52 pontos, e está apenas três de alcançar o Vasco, último do G4. Já a Raposa, com a vaga garantida antecipadamente, segue com 72 pontos.

O LEÃO QUER SUBIR! 🦁 @sportrecife vence na Ilha, quebra sequência invicta do Cruzeiro e cola de vez no G4! É o @BrasileiraoB pegando fogo! #SPOxCRU pic.twitter.com/h3Az23wI1g — Brasileirão SportingBet - Série B (@BrasileiraoB) October 9, 2022

O Sport começou pressionado os visitantes, com apoio do público superior a 19 mil torcedores na Ilha do Retiro. Logo aos cinco minutos, após bola cruzada na área, Vagner Love furou, mas Luciano Juba deferiu chute perigoso defendido pelo goleiro Rafael Cabral. Aos 12 minutos, nova chance perdida: o atacante uruguaio Labanderia ficou frente a frente com o goleiro Rafael Cabral que mais uma fechou o gol da Raposa. Diferentemente das atuações anteriores, os mineiros falharam muito na marcação.

Até que aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Chico cabeceou certeiro, abrindo o placar para os donos da casa. Num dos raros contra-ataques da Raposa, Daniel Júnior deu de presente para Lincoln igualar, mas o goleiro Saulo estava atento e interceptou a jogada. Aos 39, Vagner Love recebeu a bola na entrada da área, girou e chutou forte, ampliando para 2 a 0 a vantagem do Sport.

O SONHO CONTINUA VIVO! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/PfzUMVx9Xr — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 9, 2022

Na segunda etapa, o Cruzeiro começou mais ofensivo. Aos 10 minutos, Bruno Rodrigues acertou um belo chute de fora da área, diminuindo o prejuízo da Raposa. Apesar da pressão, aos 32 minutos, o Leão voltou a ampliar. A jogada começou com lançamento do goleiro Rafael Cabral e Labanderia alcançou a bola, disparou com ela e tocou na saída de Saulo, selando a vitória do Leão da Ilha por 3 a 1.

Na próximo dominigo (9), pela 34ª rodada, o Sport recebe o Vasco, na Ilha do Retiro, às 16h (horário de Brasília).