Tênis: duplas de Marcelo Melo e Rafael Matos estão na final em Tóquio

Duas duplas com brasileiros disputarão o título do ATP 500 de Tóquio, no domingo (9), a partir das 2h (horário de Brasília). Elas se classificaram à final nesta sexta-feira (7). O gaúcho Rafael Matos, ao lado do espanhol David Veja Hernández, venceu por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4) os belgas Sander Gille e Joran Vliegen. Já o mineiro Marcelo Melo, no primeiro torneio junto com o norte-americano Mackenzie McDonald, avançou após WO da dupla do australiano Nick Kyrgios com o compratriota Thanasi Kokkinakis. Kyrgios sentiu um problema no joelho esquerdo e desistiu da semifinal que ocorreria neste sábado (8).

“É aproveitar agora a chance de estar em mais uma final. Esperamos continuar no mesmo ritmo que jogamos as duas primeiras rodadas para, quem sabe, levantar o título. Será um jogo muito duro. O Rafa vem jogando muito bem, com títulos nesta temporada. Tenho certeza que será uma boa partida e estamos preparados”, disse Marcelo Melo.

A dupla de Rafael Matos, cabeça de chave número 3, venceu hoje a terceira partida seguida em Tóquio. Na estreia eles superaram o mexicano Hans Hach Verdugo e o sérvio Miomir Kecmanović, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-5) e 6/4. Na partida seguinte triunfaram sobre os norte-americanos Brandon Nakashima e Hunter Reese, também por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7-4).

Já a parceria Melo e McDonald sobrou no primeiro jogo em Tóquio: ganhou em sets diretos ( 6/3 e 6/1) do australiano Alex de Minaur, que jogou ao lado do norte-americano Frances Tiafoe. Nas quartas de final, eles derrotaram o britânico Daniel Evans e o australiano John Peers (cabeças de chave 4) , por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (5-7) e 10-6.