Torcedores aplaudem alpinista Elnaz Rekabi em retorno ao Irã

A alpinista iraniana Elnaz Rekabi, que causou polêmica ao disputar uma competição internacional sem o hijab, voltou ao Irã sob aplausos de torcedores, reiterando em comentários à mídia estatal que ela não tinha intenção de competir sem o tradicional lenço na cabeça.

Imagens mostraram Rekabi, de 33 anos, escalando uma parede com a cabeça descoberta enquanto representava o Irã em uma competição na Coreia do Sul, em um momento de protestos sem precedentes no Irã pela morte sob custódia de uma jovem detida pela polícia moral por usar "trajes impróprios".

Em comentários à TV estatal após sua chegada a Teerã, Rekabi disse que voltou com "saúde plena" e pediu desculpas "ao povo do Irã pela turbulência e preocupação que criei", com a cabeça coberta por um boné de beisebol e um capuz enquanto falava.

“A luta que tive para usar meus tênis e preparar meu equipamento me fez esquecer o hijab adequado que eu deveria usar, e fui até a parede e subi”, acrescentou.

Uma multidão de simpatizantes celebrou, aplaudiu e filmou a cena em celulares enquanto ela era levada do aeroporto, de acordo com imagens postadas no Twitter.

Em um comunicado publicado em sua conta do Instagram na terça-feira, Rekabi citou a má programação como a razão pela qual ela competiu sem lenço na cabeça, dizendo que foi chamada para escalar inesperadamente.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) disse que conversou com a atleta e recebeu garantias do Comitê Olímpico do Irã de que ela não enfrentará consequências.

