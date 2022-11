Goleiro titular de Camarões não enfrenta o Brasil na próxima sexta

O goleiro titular de Camarões, André Onana, foi suspenso por motivos disciplinares, disse a federação do país (Fecafoot), após o jogador ter sido deixado de fora da equipe no empate de 3 a 3 com a Sérvia no jogo da Copa do Mundo da última segunda-feira (28).

Onana foi marcado como ausente na ficha do time, com o técnico Rigobert Song dizendo que ele tinha que “colocar o time na frente de um indivíduo” em meio a relatos de desentendimentos táticos.

Camarões está em terceiro lugar no Grupo G com um ponto e precisa vencer o Brasil no último jogo da fase de grupos, na próxima sexta-feira (2), para ter alguma chance de chegar às oitavas de final.

“A Federação Camaronesa de Futebol informa ao público que, após decisão do Sr. Rigobert Song Bahanag, técnico dos Leões Indomáveis, o jogador André Onana foi temporariamente suspenso do grupo por razões disciplinares”, diz o comunicado.

“A Federação Camaronesa de Futebol reitera seu total apoio ao técnico e toda a sua equipe na implementação da política da federação que visa preservar disciplina, solidariedade, complementaridade e coesão dentro da seleção nacional”.

“A Fecafoot reafirma ainda o seu compromisso em criar um ambiente tranquilo para a equipe e lhe proporcionar instalações adequadas para um desempenho excepcional”, acrescentou.

