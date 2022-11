Ministra da França cobra seleção a se manifestar sobre braçadeiras

A ministra francesa dos Esportes, Amelie Oudea Castera, cobrou nesta quinta-feira (24) a seleção de futebol do país a se fazer ouvir em meio a uma disputa sobre a ameaça de sanções da Fifa para os times que usarem a braçadeira de capitão do movimento OneLove (Um Amor, em inglês) na Copa do Mundo do Catar.

Na quarta-feira (23), todos os jogadores da seleção da Alemanha colocaram suas mãos sobre a boca diante de dezenas de fotógrafos em campo antes do pontapé inicial de sua partida contra o Japão, depois que a Fifa ameaçou punir sete times europeus se eles usassem a braçadeira simbolizando diversidade e tolerância.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.



Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7