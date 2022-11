Piqué anuncia aposentadoria e faz último jogo no Camp Nou no sábado

O jogador do Barcelona Gerard Piqué, de 35 anos, anunciou sua aposentadoria nesta quinta-feira (3), dizendo que seu último jogo no estádio do clube, o Camp Nou, será no próximo sábado (5), contra o Almería.

Piqué encerrará a carreira após o jogo fora de casa do Barcelona contra o Osasuna, na próxima semana, que acontece antes da pausa do Campeonato espanhol por conta da Copa do Mundo.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

"Quero dizer a vocês que decidi que agora é a hora de encerrar essa jornada", disse Piqué em vídeo divulgado nas redes sociais. "Sempre disse que não haveria outro time depois do Barça. E é assim que vai ser. O jogo deste sábado será o meu último no Camp Nou".

Considerado um dos melhores zagueiros de sua geração, Piqué conquistou 35 troféus durante seus 18 anos de carreira.

Piqué conquistou nove títulos nacionais na Espanha e na Inglaterra, quatro troféus da Liga dos Campeões, além de uma Copa do Mundo e uma Eurocopa.

