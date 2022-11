Stephanie Frappart se torna primeira mulher na arbitragem de uma Copa

A francesa Stephanie Frappart se tornou a primeira mulher a trabalhar na arbitragem de uma partida masculina da Copa do Mundo ao ser nomeada a quarta árbitra no confronto desta terça-feira (22) pelo Grupo C entre México e Polônia, no Estádio 974.

Frappart, Salima Mukansanga, de Ruanda, e Yamashita Yoshimi, do Japão, foram nomeadas entre os árbitros do torneio, junto com três árbitras assistentes, incluindo a brasileira Neuza Back, no Mundial do Catar.

Frappart também foi a primeira mulher a arbitrar um jogo masculino da Liga dos Campeões, em 2020.

A árbitra, de 38 anos, também participou de jogos no Campeonato Francês e na Liga Europa.

