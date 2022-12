Com contribuição brasileira, Newcastle assume vice-liderança do Inglês

O atacante brasileiro do Newcastle Joelinton sofreu um pênalti e marcou de cabeça no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Leicester City, que levou o clube ao segundo lugar na classificação do Campeonato Inglês nesta segunda-feira (26).

O zagueiro do Leicester Daniel Amartey teve um péssimo começo para os donos da casa, cometendo um pênalti para o Newcastle quando derrubou Joelinton aos 86 segundos, e o atacante Chris Wood acertou a cobrança no meio da rede.

Miguel Almiron marcou um segundo gol brilhante aos sete minutos, cortando pela direita antes de fazer tabela com Bruno Guimarães e chutar no canto da meta adversária.

Apesar do retorno da competição após a parada da Copa do Mundo, houve pouca alegria de Natal para os torcedores da equipe mandante, já que Joelinton fez 3 a 0 aos 32 minutos, quando o meia Boubakary Soumare ficou apenas assistindo a um escanteio e o brasileiro cabeceou para o gol.

A entrada de Jamie Vardy no intervalo deu ao ataque do Leicester um ponto focal que faltou muito no primeiro tempo, mas eles mostraram poucos sinais de recuperação, pois os visitantes conseguiram vencer confortavelmente.

Com este triunfo, o Newcastle ultrapassou na classificação o Manchester City, que enfrentará o Leeds United na próxima quarta-feira (28), chegando ao segundo lugar com 33 pontos, quatro atrás do líder Arsenal, que enfrenta o West Ham United ainda nesta segunda-feira. O Leicester está em 13º com 17 pontos.

