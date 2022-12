Mbappé e Hakimi deixarão amizade de lado para duelo da semi do Mundial

Kylian Mbappé e Achraf Hakimi deixarão sua amizade de lado quando a França enfrentar o Marrocos na semifinal da Copa do Mundo na quarta-feira (14) e ambos podem tentar cumprir uma promessa que fizeram.

"Depois de jogarmos contra o Marrocos, tenho que destruir meu amigo", disse Mbappé em um vídeo durante uma viagem ao Catar em janeiro com o clube deles, o Paris Saint-Germain.

"Vou dar um chute nele", respondeu um sorridente Hakimi.

أشرف حكيمي رجل المقابلة ما بين المنتخب الوطني و المنتخب الكندي 🇨🇦



Ladies and Gentlemen, @AchrafHakimi Player of the Match between Morocco and Canada 👏#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/GtnwJO7qXb — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 1, 2022

Com Mbappé no lado esquerdo do ataque da França, ele cruzará com o lateral-direito Hakimi, jogador que colocou sob sua proteção quando o marroquino trocou a Inter de Milão pelo PSG em 2021.

Os dois se sentam um ao lado do outro em viagens de avião, jogam videogame e passam férias juntos.

Embora o Marrocos não tenha nenhum plano especial para marcar Mbappé, como a Inglaterra fez com Kyle Walker de perto e dobrou a marcação sobre ele na vitória francesa por 2 a 1 nas quartas de final, o técnico Walid Regragui tem total confiança em Hakimi.

"Não tenho dúvidas de que Hakimi estará em sua melhor forma para levar a melhor sobre seu amigo", disse Regragui em entrevista coletiva nesta terça-feira (13).

39' Griezmann → Dembélé → Hernandez → Mbappé



Belle combinaison sur coup franc mais la frappe de notre numéro 10 passe au dessus !



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿0-1🇫🇷 | #ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/OXxkOhyGtU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Mbappé marcou cinco gols e deu duas assistências nesta Copa do Mundo, enquanto Hakimi foi fundamental para ajudar o Marrocos a sofrer apenas 10 chutes no gol em suas cinco partidas.

Hakimi comemorou o pênalti da vitória contra a Espanha nas oitavas de final imitando um pinguim - algo que faz com Mbappé e Sergio Ramos no PSG.

Mbappé, que também visitou Hakimi em seu hotel em Doha em um de seus dias de folga na Copa do Mundo, foi um dos primeiros a parabenizá-lo quando o Marrocos se classificou para as quartas de final.

O capitão da França, Hugo Lloris, está confiante de que sua amizade ficará de lado no estádio Al Bayt.

"O evento vai dominar. Mesmo que sejam amigos fora do campo, é Copa do Mundo, então você separa os dois", disse ele em entrevista coletiva.

