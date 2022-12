Seleção sub-20 é convocada para Sul-Americano 2023

Com destaque para a presença do centroavante Endrick, de apenas 16 anos, a seleção brasileira sub-20 foi convocada nesta quinta-feira (8) para a disputa do Sul-Americano 2023 da categoria pelo técnico Ramon Menezes. A competição será disputada na Colômbia entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro.

A delegação brasileira, inclusive o jovem atacante do Palmeiras que foi escolhido como revelação da última edição do Campeonato Brasileiro, se apresenta no dia 5 de janeiro para o período de preparação antes da estreia na disputa.

Lista de convocados! 🇧🇷⭐️



O técnico Ramon Menezes anunciou os 22 atletas que disputarão o CONMEBOL Sul-Americano 2023.



A competição será disputada entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro.#VemJogarJunto com a molecada!



Pra cima, Brasil! 🇧🇷💛 pic.twitter.com/gxXUKFLtkl — CBF Futebol (@CBF_Futebol) December 8, 2022

Convocados:

Goleiros: Kaíque (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR).

Laterais: Arthur (América -MG), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Patryck (São Paulo).

Zagueiros: Beraldo (São Paulo), Douglas Mendes (Red Bull Bragantino), Robert (Corinthians) e Weverton (Cruzeiro).

Meio campistas: Andrey Santos (Vasco da Gama), Marlon Gomes (Vasco da Gama), Matheus França (Flamengo), Ronald (Grêmio) e Victor Hugo (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Giovani (Palmeiras), Marcos Leonardo (Santos), Matheus Martins (Fluminense), Sávio (PSV), Vitor Roque (Athletico-PR) e Ângelo (Santos).