Técnico Carlo Ancelotti diz que planeja ficar no Real Madrid até 2024

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse que planeja permanecer no clube espanhol até que seu contrato expire, em junho de 2024, após relatos de uma possível transferência para a seleção brasileira.

O técnico italiano disse que continua focado em sua função atual no Real Madrid, enquanto o time busca defender os títulos do campeonato espanhol, da Supercopa da Espanha e da Liga dos Campeões e se preparar para o Mundial de Clubes da Fifa, em fevereiro.

"Não sei o que o futuro me reserva, vivo dia após dia", disse Ancelotti ao programa italiano Rai Radio 1. "No momento estou feliz em Madri, temos muitos objetivos para esta temporada. Tenho contrato até 30 de junho de 2024 e, se o Real Madrid não me demitir antes disso, não vou sair."