West Ham confirma contratação de zagueiro Luizão, do São Paulo

O West Ham (Inglaterra) anunciou que firmou um acordo de contratação do zagueiro brasileiro Luizão, de 20 anos, que defendia o São Paulo. O anúncio do reforço foi feito no domingo (18), na conta oficial do West Ham no Twitter. Os valores da negociação não foram revelados. De acordo com a agência de notícias Reuters, o contrato de Luizão com o clube da Premier League - primeira divisão do Campeonato Inglês - irá até meados de 2026, sujeito à obtenção de licença de trabalho.

"Todos no West Ham United gostariam de dar as boas-vindas a Luizão ao clube e desejar a ele todo o sucesso em sua carreira em claret e azul", publicou o clube da primeira divisão do futebol inglês.

We are pleased to confirm that a deal has been agreed to sign the promising Brazilian defender Luizão 🤝🇧🇷 — West Ham United (@WestHam) December 18, 2022

Na última quarta (14), o defensor já havia se despedido dos são-paulinos em publicação no Instagram. O contrato com o Tricolor terminaria no final de janeiro de 2023.

Revelado pela categoria de base do São Paulo, subiu para o elenco profissional nesta temporada e chegou a ser escalado pelo técnico Rogério Ceni nas partidas finais do Campeonato Brasileiro.