Atacante galês Gareth Bale anuncia aposentadoria do futebol

O atacante do País de Gales e do Los Angeles FC, Gareth Bale, anunciou sua aposentadoria do futebol aos 33 anos nesta segunda-feira (9), encerrando uma carreira com marcos excepcionais em clubes e na seleção.

Bale jogou um recorde de 111 partidas pelo País de Gales e foi campeão da Liga dos Campeões cinco vezes com o Real Madrid. Ele ajudou sua seleção a se classificar para as Euros 2016 e 2020 antes de conduzir o país a sua primeira Copa do Mundo desde 1958, em 2022.

"Após uma consideração profunda e cuidadosa, anuncio minha aposentadoria imediata do clube e da seleção", disse Bale no Twitter. “Sinto-me incrivelmente feliz por ter realizado o meu sonho de praticar o esporte que amo. Isso realmente me proporcionou alguns dos melhores momentos da minha vida".

Bale começou sua carreira profissional no clube inglês Southampton, que apresentou o jovem de 17 anos ao futebol mundial antes de sua transferência para o Tottenham Hotspur dois anos depois.

Depois de seis temporadas e quase 150 jogos na Premier League (cCampeonato Inglês), Bale foi contratado pelo Real Madrid por uma quantia relatada pela imprensa britânica como um recorde mundial na época de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 565 milhões).

Em 2013-14, sua primeira temporada na Espanha, ajudou o Real Madrid a conquistar o 10º troféu da Liga dos Campeões, aguardado pelo clube por mais de uma década. Bale fez 12 partidas e marcou seis gols na campanha triunfante, incluindo o gol na vitória por 4 a 1 sobre o Atlético de Madrid na final.

“Desde o meu primeiro toque no Southampton até o meu último com o LAFC e tudo mais, moldei uma carreira em clubes pela qual tenho imenso orgulho e gratidão”, acrescentou Bale. "Jogar e representar meu país 111 vezes foi realmente um sonho que se tornou realidade".

