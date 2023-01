Copinha: Atlético-MG vira contra Mixto e se aproxima da classificação

De virada, o Atlético-MG venceu, neste sábado (7), o Mixto-MT por 2 a 1 pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida foi disputada em Diadema.

🐔 ACABOOOOOOOOOOOOUUU! OS #CRIASDOGALO VENCEM DE VIRADA NA COPINHA!



⚽ Com gols de Cadu e Isaac, o @Atletico vence o Mixto de virada e segue com 100% na Copa São Paulo. Boa, Galinho!#MIXxCAM #GaloNaCopinha 🏴🏳️ pic.twitter.com/VXqUZSwPWf — Galo na Base (@GaloNaBase) January 7, 2023

Com este resultado, a equipe mineira deixou a classificação encaminhada para a segunda fase da competição. No Grupo 27, o Galo permanece com 100% de aproveitamento, tendo obtido seis pontos. Já o Mixto segue sem pontuar, com duas derrotas seguidas.

O jogo

O time mineiro iniciou a partida pressionando. Logo aos 3 minutos, Alysson cabeceou uma bola na trave. Em seguida, aos 11, Yan sofreu pênalti após ser derrubado por Luiz Otávio. Ele mesmo bateu, mas acabou acertando a trave.

Apesar de o Atlético ter dominado a primeira etapa, quem saiu na frente do marcador, aos 35 minutos, foi o Mixto. Maranhão aproveitou falha da defesa da equipe mineira e inaugurou o placar.

Após retornar do intervalo, o panorama do primeiro tempo se repetiu: o Galo atacou e os mato-grossenses se defenderam. Entretanto, aos 16 minutos, Cadu empatou de cabeça, após receber cruzamento de Léo Santos.

O gol da vitória saiu apenas nos acréscimos, aos 49. O goleiro Garça deu rebote no chute de Cadu e Isaac aproveitou empurrando para o fundo da rede. Final de jogo: Atlético-MG 2 a 1 em cima do Mixto-MT.

O próximo compromisso do Galo será contra o Água Santa (SP), na próxima terça-feira (10), em Diadema, a partir das 15h (horário de Brasília). Já o Mixto terá pela frente o Galvez (AC) no mesmo dia e local, mas a partir das 12h45.

Outros resultados:

Ibrachina 3 x 0 Canaã

Vocem 0 x 3 Retrô-PE

Desportivo Brasil 2 x 1 Camboriú

Rio Claro 2 x 1 Ceará

EC São Bernardo 2 x 1 Operário-PR

Santo André-SP 4 x 0 São Raimundo-RR

Mauá 0 x 2 Nova Iguaçu-RJ

Juventus 1 x 2 Remo-PA

Água Santa 2 x 1 Galvez-AC

Botafogo-PB 1 x 0 Santa Cruz-PE