Igor Gomes chega ao Atlético-MG com sentimento de gratidão

O Atlético-MG apresentou, nesta sexta-feira (6) na Cidade do Galo, mais um reforço para a temporada 2023, o meio-campista Igor Gomes. Em entrevista coletiva, o jogador, que estava no São Paulo, afirmou que chega com sentimento de gratidão ao Galo.

O novo meio-campista do #Galo já treinou com o grupo. Pra cima deles, Igor! 🐔💪 pic.twitter.com/rwAovrh3ly — Atlético (@Atletico) January 6, 2023

“Meu sentimento é de gratidão pelo Galo, por ter apostado no meu futebol, na minha pessoa. Gratidão pelo pessoal que me acolheu muito bem, me recepcionou muito bem”, afirmou o meio-campista de 23 anos que firmou vínculo com o Atlético-MG até o dia 31 de dezembro de 2026.

“Quero agradecer o carinho que vocês [torcedores] vêm demonstrando por mim e dizer que, dentro de campo, podem ter certeza que tem alguém que quer vencer tanto quanto vocês”, declarou Igor Gomes.

Reforço no São Paulo

Também nesta sexta o São Paulo apresentou o meia-atacante Wellington Rato no Centro de Treinamento da Barra Funda. Em sua primeira entrevista com a camisa do Tricolor, o jogador falou da expectativa de atuar por sua nova equipe: “[Estou] feliz e honrado em vestir essa camisa. A grandeza, o histórico e os títulos do São Paulo pesaram muito na minha decisão. Esperamos um ano feliz para conquistarmos muitos títulos”.

🎥🎙️ ᴀᴘʀᴇꜱᴇɴᴛᴀᴅᴏ



2️⃣7️⃣🐭 Wellington Rato: “Honrado em vestir essa camisa. Que seja uma temporada feliz pra nós”.#VamosSãoPaulo 🇾🇪



📸 Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/DoZi31L02Q — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 6, 2023

“Hoje realizo o sonho de vestir essa camisa. Espero poder construir uma boa trajetória e ser muito feliz aqui no São Paulo”, afirmou o meia-atacante de 30 anos, que defendeu o Atlético-GO na última temporada.

Botafogo anuncia volante

Já o Botafogo anunciou que chegou a um acordo com o volante Marlon Freitas. O jogador de 27 anos, que foi revelado pelo Fluminense, defendeu o Atlético-GO nas últimas três temporadas. O vínculo é válido até o final de 2025.