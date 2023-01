Messi será poupado e não jogará pelo PSG em partida da Copa da França

Lionel Messi não participará da partida do Paris Saint-Germain pela Copa da França contra o Châteauroux, da terceira divisão, uma vez que precisa de mais tempo de preparação para recuperar a forma após a campanha vitoriosa da Argentina na Copa do Mundo, disse o técnico do PSG, Christophe Galtier, nesta quinta-feira (5).

Messi, que conquistou a Copa do Mundo em 18 de dezembro no estádio Lusail, no Catar, treinou nos últimos dias, mas Galtier disse que o argentino precisa de um pouco mais de tempo para retornar à sua forma.

"Ele teve uma Copa do Mundo fantástica. Ele tinha compromissos, voltando ao seu país para as comemorações e queremos que ele se recupere em casa com sua família", disse Galtier antes da viagem de sexta-feira (6) a Châteauroux para a estreia na Copa da França. "Ele não vai jogar amanhã. Tendo conversado com ele, queremos que ele esteja pronto para o próximo jogo [da liga francesa], contra o Angers".

O líder do Campeonato Francês, que sofreu sua primeira derrota em competições oficiais nesta temporada ao perder por 3 a 1 para o segundo colocado RC Lens, no último domingo (1º), estará sem seu trio ofensivo.

O atacante francês Kylian Mbappé, que perdeu a final da Copa do Mundo para Messi, também teve uma folga e viajou para Nova York com o amigo e companheiro de equipe Achraf Hakimi, enquanto Neymar ficou fora do treinamento nesta quinta-feira (5)

"Decidimos com a equipe médica que Neymar, com tudo o que passou com o problema no tornozelo [no Catar], precisa de um tempo. Ele não vai jogar amanhã", disse Galtier

No entanto, Galtier insistiu que escalará uma "equipe muito competitiva", com o goleiro Keylor Navas como titular no lugar de Gianluigi Donnarumma, enquanto o PSG tenta se recuperar da derrota no último jogo.

