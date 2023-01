Infantino demonstra apoio a Umtiti e Banda após ofensas racistas

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu aos torcedores que "calem a boca de todos os racistas" depois que o zagueiro Samuel Umtiti, do Lecce, e seu companheiro de equipe Lameck Banda sofreram ofensas raciais durante jogo em casa contra a Lazio na quarta-feira (4).

A partida foi interrompida por vários minutos enquanto um anúncio no estádio era feito pedindo o fim dos cânticos racistas.

Infantino declarou seu apoio ao francês Umtiti e ao zambiano Banda em uma publicação nas redes sociais.

"Solidariedade com Samuel Umtiti e Lameck Banda - vamos gritar alto e claro: Não ao racismo", escreveu ele como legenda para fotos de Umtiti e Banda. "Que a imensa maioria dos torcedores, que são gente de bem, se levantem para calar a boca de todos os racistas de uma vez por todas."

Os torcedores da casa entoaram o nome de Umtiti para abafar as ofensas racistas, e o presidente do Lecce, Saverio Sticchi Damiani, disse que o francês, vencedor da Copa do Mundo e emprestado pelo Barcelona, pediu a retomada do jogo.

O Lecce venceu de virada o jogo válido pelo Campeonato Italiano por 2 a 1, e o francês Umtiti deixou o campo aos prantos.

𝑰 𝒄𝒐𝒓𝒊 𝒓𝒂𝒛𝒛𝒊𝒔𝒕𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊 𝑺𝑶𝑴𝑴𝑬𝑹𝑺𝑰 𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒊 𝒅'𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐! 𝑻𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒑𝒐𝒑𝒐𝒍𝒐 𝒈𝒊𝒂𝒍𝒍𝒐𝒓𝒐𝒔𝒔𝒐 𝒉𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒅 𝒖𝒓𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒏𝒐𝒎𝒆 @samumtiti !



#KeepRacismOut @SerieA pic.twitter.com/wqGWCOGDQ7 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 4, 2023

"Os insultos racistas foram abafados por coros de incentivo ao nosso campeão", disse o Lecce em comunicado.

Umtiti postou uma mensagem no Instagram dizendo: "Só futebol, diversão, alegria. O resto não conta."

(Reportagem adicional de Aadi Nair)

