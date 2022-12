Copa: federação francesa condena ataque racistas online após derrota

A Federação Francesa de Futebol (FFF) condenou o abuso racista online dirigido a seus jogadores e prometeu agir depois que eles foram atacados quando o time perdeu para a Argentina nos pênaltis a final da Copa do Mundo no Catar, no domingo (18).

A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux.



La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs. pic.twitter.com/IrpaI246Es — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 20, 2022

A BBC informou na segunda-feira (21) que o atacante francês Kingsley Coman e o meio-campista Aurelien Tchouameni foram alvo de insultos racistas online depois de perderem seus pênaltis na final.

O goleiro argentino Emiliano Martínez defendeu a cobrança de Coman, enquanto Tchouameni chutou para fora. A França não conseguiu manter o título conquistado em 2018.

"Após a final da Copa do Mundo, vários jogadores da seleção francesa foram submetidos a comentários racistas e de ódio inaceitáveis nas redes sociais", disse a FFF no Twitter. "A FFF os condena e vai apresentar queixa contra seus autores."

Antes, o clube de Coman, o Bayern de Munique, também postou uma mensagem de apoio ao jogador de 26 anos, condenando os comentários racistas feitos a ele.

Der FC Bayern verurteilt die rassistischen Anfeindungen gegen Kingsley Coman aufs Schärfste!



Die FC Bayern-Familie steht an deiner Seite, lieber King – Rassismus hat weder im Sport noch in unserer Gesellschaft Spielraum. pic.twitter.com/mg6r6B0UV0 — FC Bayern München (@FCBayern) December 19, 2022

