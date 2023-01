Nottingham Forest confirma contratação de volante Danilo, do Palmeiras

O Nottingham Forest confirmou a contratação do meio-campista brasileiro Danilo, do Palmeiras, com um contrato até 2029, informou o clube inglês na segunda-feira (16) .

O jogador de 21 anos fez 141 jogos em todas as competições com o Palmeiras, com quem conquistou duas Copas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil.

Let's hear from our newest recruit as Danilo checks in on Trentside! 🎙#BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 16, 2023

"Estou muito feliz por estar realizando meu sonho de jogar na Premier League e jogar pelo Nottingham Forest", disse Danilo, que vestirá a camisa 28 do clube inglês. "Vou mostrar muita determinação e muita vontade de vencer, e sempre procurarei fazer o meu melhor em campo para alcançar resultados positivos, estou ansioso para começar e conhecer meus novos companheiros de equipe."

O diretor esportivo do Forest, Filippo Giraldi, acrescentou: "Estamos muito felizes em receber Danilo em nosso clube e em nossa cidade. Ele é um talento fantástico que será um grande trunfo para o presente e o futuro do Nottingham Forest".

O Nottingham Forest, 13º na classificação do Campeonato Inglês, enfrentará o Bournemouth no sábado (21).

