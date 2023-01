Real Madrid e Barcelona se enfrentarão na semifinal da Copa do Rei

Real Madrid e Barcelona se enfrentarão nas semifinais da Copa do Rei, após um sorteio realizado na sede da Federação Espanhola nesta segunda-feira (30) determinar os confrontos desta fase do torneio.

O Osasuna enfrentará o Athletic Bilbao na outra semifinal.

As partidas acontecerão em quatro datas diferentes em fevereiro, março e abril, com a Federação Espanhola tendo problemas no calendário, já que o Real Madrid joga o Mundial de Clubes da Fifa no início de fevereiro e depois duas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Real Madrid e Barcelona se enfrentarão no jogo de ida no estádio Camp Nou em 1º de março e disputarão a partida de volta no estádio Santiago Bernabéu em 4 ou 5 de abril. O Osasuna enfrentará o Athletic em 8 de fevereiro e 1º de março.

A semifinal representa uma chance para o atual campeão europeu e espanhol Real Madrid se vingar de sua derrota por 3 a 1 para o Barcelona há duas semanas na Supercopa da Espanha.

O Barcelona segue como líder do Campeonato Espanhol após somar 47 pontos com a vitória de 1 a 0 sobre o Girona no último sábado (28). O Real Madrid está em 2º lugar na competição, cinco pontos atrás.

