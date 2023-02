Brasil mantém liderança do hexagonal final do Sul-Americano sub-20

O Brasil derrotou a Venezuela por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (3) no Estádio Monumental de Techo, em Bogotá (Colômbia), para manter a liderança no hexagonal final do Sul-Americano sub-20 de futebol.

Fim de jogo! 🤩🇧🇷



Com gols de Vitor Roque, Pedrinho e Andrey Santos, a Seleção Brasileira venceu a Venezuela por 3 a 0.



Invicta na competição, a Canarinho é líder do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.



Seguimos juntos! Na segunda-feira (06), às 19h30, tem 🇧🇷 x 🇵🇾 pic.twitter.com/XmI5Dm4xXI — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 4, 2023

Após este triunfo, a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes chegou aos seis pontos, mesma pontuação do Uruguai, que está na segunda posição da classificação por ter um saldo de gols menor do que o da seleção brasileira (5 a 2).

Apesar do placar elástico no final, o Brasil não encontrou facilidades na partida, especialmente no primeiro tempo, quando a Venezuela chegou a ter oportunidades claras de marcar. Porém, logo aos três minutos da etapa final Marlon Gomes tocou em profundidade para Vitor Roque, que avançou em velocidade para bater de cavadinha e superar o goleiro Benitez. Este foi o sexto gol do atacante na competição, garantindo a artilharia isolada até o momento.

O ataque brasileiro só voltou a mostrar eficiência aos 39 minutos. André recebeu na ponta direita e avançou com liberdade até a linha de fundo, de onde cruzou para trás para a finalização de Pedrinho. Cinco minutos depois o volante Andrey aproveitou bola viva na área para dar números finais ao placar.

Sim, ele marcou mais uma vez.



📷: Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/tQMbwW6EnS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 4, 2023

Após a partida, o meio-campista Marlon Gomes celebrou a vitória da equipe canarinho. “Feliz pela vitória e pela partida que o Brasil fez. Sabíamos que seria muito difícil, mas viemos preparados. Saímos com os três pontos. Agora é descansar e pensar na próxima partida”, declarou em entrevista à CBF.

Agora, a equipe brasileira volta a entrar em campo pela competição a partir das 19h30 (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (6), contra o Paraguai no estádio El Campín, em Bogotá. Uma vitória é de vital importância para o Brasil garantir uma das quatro primeiras posições da competição, que garantem vaga na Copa do Mundo sub-20, que será disputada na Indonésia entre 20 de maio e 11 de junho de 2023.