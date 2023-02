City é acusado de 100 supostas violações de regras financeiras

A Premier League encaminhou o Manchester City a uma comissão independente por mais de 100 supostas violações das regras financeiras desde que o clube foi adquirido pelo City Football Group, com sede em Abu Dhabi.

As regras da liga afirmam que acusações como as enfrentadas pelo City podem, se comprovadas, resultar na expulsão de um clube da Premier League no pior cenário.

Os clubes infratores podem, alternativamente, perder pontos, ser multados ou repreendidos.

As supostas violações do City se estendem da temporada 2009-2010 até a campanha 2017-2018, informou a liga nesta segunda-feira (6).

O clube, que foi adquirido pelo City Football Group em 2008, também é acusado de não cooperar com a Premier League em sua investigação, iniciada em dezembro de 2018.

O City é acusado de ter violado as regras relacionadas ao fornecimento de informações financeiras precisas, "em particular no que diz respeito à sua receita (incluindo receita de patrocínio), partes relacionadas e custos operacionais", disse a liga.

O clube, que conquistou o título da Premier League seis vezes desde a aquisição, disse que ficou surpreso com a "divulgação dessas supostas violações" pela liga.

"O clube saúda a revisão deste assunto por uma comissão independente, para considerar imparcialmente o órgão abrangente as evidências irrefutáveis que existem para apoiar sua posição", acrescentou o City.

As acusações decorrem de uma investigação da Premier League sobre as transações financeiras do City lançada quatro anos atrás, após a divulgação de uma parcela de documentos do "Football Leaks" obtidos pela publicação alemã Der Spiegel e vistos pela Reuters.

