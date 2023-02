Thomaz Bellucci se aposenta do tênis após derrota no Rio Open

Thomaz Bellucci foi derrotado pelo argentino Sebastian Baez por 2 sets a 0 (parciais de 6-3 e 6-2), pela primeira fase do Rio Open. Além da desclassificação nesta quarta-feira (22), o revés representou a última partida oficial do brasileiro no tênis profissional.

Após a derrota, ainda na quadra, o paulista, que chegou a ser número 21 do mundo em 2010, falou da decisão de se aposentar do tênis profissional: “Difícil falar, mas queria agradecer. Fiz meu trabalho dentro de quadra e vocês me apoiaram fora. Conquistei muito mais do que esperava e apenas tenho a agradecer aos meus treinadores e aos amigos do circuito [...]. Espero ter me despedido de uma forma bacana e que vocês tenham curtido meus últimos momentos em quadra. Muito obrigado”.

Outro brasileiro a cair na competição nesta quarta foi Thiago Monteiro, que foi superado pelo britânico Cameron Norrie por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 7/5).

🇬🇧💪🏻 @cam_norrie nas quartas!!



Britânico vence Thiago Monteiro por 7/5 7/5 em 2h30 de partida e avança no #RioOpen para enfrentar Hugo Dellien🇧🇴. pic.twitter.com/2KRxcARie3 — Rio Open (@RioOpenOficial) February 23, 2023

Brasil vivo nas duplas

Nas duplas, o brasileiro Marcelo Melo e o colombiano Juan Sebastian Cabal estrearam batendo os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 3/6 e 10/7). Na próxima rodada, a dupla cabeça de chave número 2 pega os argentinos Diego Schwartzman e Tomas Etcheverry.

“Nos conhecemos há uns 15 anos, já treinamos muitas vezes juntos, nos enfrentamos no circuito, mas é a primeira vez que disputamos um torneio como dupla. O melhor da vitória hoje é que tivemos uma química boa, cada um fez o seu trabalho e soubemos usar a torcida a nosso favor”, declarou o brasileiro.