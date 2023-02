Tom Brady anuncia aposentadoria do futebol americano

O jogador de futebol americano Tom Brady, que venceu sete Super Bowls e é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos na modalidade, disse nesta quarta-feira (1) que está se aposentando, um ano após de ter feito o mesmo anúncio e mudado de ideia semanas depois.

“Estou me aposentando para sempre”, disse Brady em uma mensagem de vídeo de 53 segundos que ele publicou no Twitter. “Obrigado pessoal por me permitir viver o meu sonho”.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Brady, de 45 anos, passou 20 temporadas no New England Patriots, equipe na qual venceu seis títulos antes de se mudar para a Flórida e levar o Tampa Bay Buccaneers ao título do Super Bowl em 2021.

Ele se aposentou por um curto período após a temporada passada, mas mudou de ideia e levou os Buccaneers aos playoffs novamente nesta temporada, antes de o time ser eliminado.

O atleta californiano é amplamente considerado o melhor quarterback da história da National Football League (NFL) e deixa o esporte com cinco prêmios de MVP (jogador mais valioso) do Super Bowl e três prêmios de MVP da liga.

