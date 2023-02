Zagueiro Raphael Varane anuncia aposentadoria da seleção francesa

O zagueiro francês Raphael Varane está se aposentando da seleção francesa, encerrando uma passagem de 10 anos com a equipe, na qual conquistou a Copa do Mundo em 2018 e foi vice-campeão quatro anos depois.

O jogador de 29 anos, que somou 93 partidas desde sua estreia em 2013, também ajudou a equipe do treinador Didier Deschamps a vencer a Liga das Nações da Uefa na temporada 2020-21.

"Representar nosso belo país por uma década foi uma das maiores honras da minha vida", disse Varane em comunicado"."Sempre que vesti aquela camisa azul especial senti um orgulho imenso, o dever de dar tudo, jogar com o coração e vencer sempre que entramos em campo".

Merci pour tout 💙🤍♥️ pic.twitter.com/FUk4zZWFpt — Raphaël Varane (@raphaelvarane) February 2, 2023

O zagueiro do Manchester United ajudou a França a chegar à sua segunda final consecutiva da Copa do Mundo no Catar no ano passado, quando foi derrotada pela Argentina nos pênaltis.

A decisão de Varane ocorre apenas algumas semanas depois que o goleiro e capitão da seleção francesa, Hugo Lloris, também anunciou sua aposentadoria da seleção aos 36 anos.

O defensor acrescentou que chegou a hora de um "grupo talentoso de jovens jogadores" assumir a equipe.

"À medida que nossos caminhos se separam, gostaria de saudar sua honestidade, seu compromisso infalível com a camisa azul. Raphael desempenhou um papel central dentro e fora do campo na última década", disse Deschamps.

