Brasileiro João Chianca vence etapa de Portugal do Mundial de surfe

O brasileiro João Chianca conquistou a terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe, disputada na praia dos Supertubos, em Peniche (Portugal). O surfista, que também é conhecido como Chumbinho, superou, na decisão disputada nesta terça-feira (14), o líder do ranking mundial, o australiano Jack Robinson.

Esta foi a primeira oportunidade na qual o surfista de 22 anos, que nasceu em Saquarema, venceu uma etapa do Circuito Mundial. "Desde que me qualifiquei para o CT, sonhava com a primeira vitória. No ano passado não fui bem aqui e estava com uma sensação meio estranha vindo para cá. Mas estava totalmente errado e hoje é o dia mais incrível da minha vida. Vai ser inesquecível e eu amo Portugal", declarou.

Na grande decisão, João Chianca dominou a disputa desde o início. Ele deixou Robinson em situação complicada após pegar um tubo que lhe garantiu 7,83 pontos e depois completou uma onda melhor ainda para somar mais 8,50. Porém, o melhor ficou para o final, quando Chumbinho completou outro tubo incrível para receber um 9,07 e aumentar sua vantagem, fechando a disputa em 17,57 a 15,14.

Com a vitória desta terça, Chianca assumiu a vice-liderança do ranking mundial com 22.170 pontos, justamente atrás de Robinson (23,885). Chumbinho é seguido na classificação por outros dois brasileiros, o terceiro colocado Filipe Toledo (16.075) e o quarto Caio Ibelli (14.150).

Weston-Webb é terceira no feminino

Na disputa feminina o título ficou com a norte-americana Caitlin Simmers, de apenas 17 anos, que na decisão superou sua compatriota Courtney Conlogue por 13,50 a 12,83. Já a brasileira Tatiana Weston-Webb parou nas semifinais, justamente diante da vice-campeã.