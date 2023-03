Cabeçada de Raphinha dá ao Barcelona vitória apertada sobre o Valencia

Uma cabeçada do ponta brasileiro Raphinha no primeiro tempo foi suficiente para dar ao Barcelona uma vitória apertada sobre o Valencia no Camp Nou, onde o time da casa ficou com 10 homens em campo para a última meia hora do jogo pelo Campeonato Espanhol neste domingo (5).

Raphinha desviou de cabeça por cima do goleiro, após um brilhante lançamento do meia Sergio Busquets, que percebeu o brasileiro aparecendo nas costas da defesa, aos 15 minutos.

O Barça poderia ter ampliado a vantagem, aos 10 minutos, quando Ferrán Torres bateu um pênalti para fora. Cinco minutos depois disso, no entanto, perdeu o zagueiro Ronald Aráujo, que recebeu cartão vermelho por matar uma situação clara de gol do atacante Hugo Duro.

O Barcelona lidera La Liga com 62 pontos, 10 a mais que o segundo colocado Real Madrid, que joga contra o Betis, fora de casa, neste domingo (5). O Valencia, que venceu apenas uma das suas últimas 10 partidas pela liga, é o penúltimo colocado, com 23 pontos.

