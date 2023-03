Chelsea derrota Dortmund para avançar às quartas da Liga dos Campeões

Um gol de Raheem Sterling no primeiro tempo e um pênalti polêmico convertido por Kai Havertz reverteram a desvantagem do jogo de ida e levaram o Chelsea (Inglaterra) às quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça-feira (7), com uma vitória de 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund (Alemanha).

Assim como fizeram na Alemanha três semanas atrás, quando o Dortmund venceu por 1 a 0, o Chelsea, campeão de 2021, desperdiçou chance após chance no primeiro tempo, com o também alemão Havertz acertando a trave. Mas aos 43 minutos Ben Chilwell cruzou para a área e encontrou o companheiro de seleção inglesa Raheem Sterling.

Sterling furou e chutou no ar em sua primeira tentativa, mas depois conseguiu desviar de Marco Reus e mandou a bola para a rede, para empatar as equipes no agregado.

No início do segundo tempo, um cruzamento de Chilwell acertou a mão estendida do zagueiro Marius Wolf. O árbitro holandês Danny Makkelie marcou pênalti após ser chamado ao monitor pelo VAR (árbitro de vídeo).

Na cobrança, Havertz acertou a trave esquerda do goleiro e o jogo recomeçou por alguns segundos, até que o VAR alertasse Makkelie que os jogadores do Dortmund haviam invadido a área.

Havertz refez a cobrança da mesma forma, mas desta vez não acertou a trave, fazendo a bola entrar no cantinho aos 8 minutos da segunda etapa.

Foi a primeira derrota do Dortmund após vitórias nas últimas dez partidas e um estímulo para o Chelsea, que tem lutado para se recuperar sob o comando de Graham Potter desde a virada do ano.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.