Não vamos ficar admirando jogo de Mbappé, alerta atacante do Bayern

O atacante do Paris Saint-Germain Kylian Mbappé pode estar entre os jogadores mais espetaculares do mundo para se assistir, mas o Bayern de Munique não perderá tempo admirando suas habilidades quando os dois times se enfrentarem na quarta-feira pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O atacante francês de 24 anos não foi titular na derrota do PSG por 1 a 0 para os alemães em Paris no mês passado, entrando no segundo tempo por causa de uma pequena lesão.

Mas ele jogará na quarta-feira (8) para tentar virar a eliminatória, tendo marcado 30 vezes em todas as competições de clubes nesta temporada.

🎙 @esmuellert_ über #FCBPSG: "Beide Mannschaft brauchen die Grundtugenden. Ich bin sehr guter Dinge, dass wir diese auf den Platz bringen können. In so einem Topspiel brauchst du auch das Quäntchen Glück vom Spielverlauf. Es wird ein heißer Tanz."#FCBayern #UCL #packmas pic.twitter.com/zBi7yo8AIa — FC Bayern München (@FCBayern) March 7, 2023

"O mais espetacular é Kylian", disse o meia-atacante do Bayern Thomas Mueller em entrevista coletiva nesta terça-feira (7), quando questionado sobre o melhor jogador do PSG em um time que também tem o campeão mundial Lionel Messi e o brasileiro Neymar. "Acho que é uma decisão relativamente fácil. É sua explosão em combinação com as decisões certas na área e ele também vai onde um atacante precisa ir", disse Mueller. "Ele é eficiente e não apenas bonito de assistir. O mundo inteiro gosta de vê-lo jogar, mas não o veremos amanhã. Estaremos causando problemas a ele. Se nosso plano der certo, ele não se divertirá amanhã."

Mbappé se tornou o maior artilheiro de todos os tempos do Paris Saint-Germain no sábado, com seu 201º gol em todas as competições, marcando na vitória sobre o Nantes que ampliou a liderança da equipe na Ligue 1.

O PSG estará sem Neymar, que foi descartado pelo resto da temporada devido a uma lesão no tornozelo.

"A ausência de Neymar não muda muito as coisas. O fato de Mbappé jogar desde o início muda as coisas", disse o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann. "Ele tem qualidades únicas, mas trata-se de resolver o problema coletivamente e acho que estamos bem preparados."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.