Copa do Brasil: Bahia se classifica com goleada sobre Jacuipense

O Bahia goleou o Jacuipense por 4 a 1 para avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. A partida foi disputada na noite desta quarta-feira (1) em Pituaçu, Salvador.

🙌🏽 CLASSIFICADO!



Esquadrão goleia Jacuipense por 4 a 1 e avança pra 2ª fase da Copa do Brasil. Adversário será o Camboriú-SC, que eliminou o Manaus-AM. Gols de Biel, um contra, Jacaré e Cauly. Domingo é Ba-Vi na Fonte pelo Nordestão. #BBMP pic.twitter.com/0vaQHO2Z5H — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 2, 2023

A vitória do Bahia começou a ser construída aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Biel acertou a bola no ângulo do gol defendido por Jean Drosny. Aos 39, o Tricolor ampliou quando Raphinha acertou a meta de sua própria equipe após cobrança de escanteio.

Na etapa final, Vitor Jacaré chegou de cabeça aos 10 minutos para marcar o terceiro da equipe comandada pelo técnico Renato Paiva. Seis minutos depois Biel avançou com liberdade pela esquerda antes de cruzar para o meio da área, onde Cauly teve apenas o trabalho de escorar de primeira.

Aos 43, o atacante Thiaguinho bateu no ângulo para marcar um belo gol de honra para o Jacuipense.

Agora, na próxima etapa da competição, o Bahia medirá forças com o Camboriú, que superou o Manaus na primeira fase.

Outros Resultados:

Athletic Club 1 x 1 Brasiliense

Operário-MS 1 x 0 Operário-PR

Retrô 3 x 2 Avaí

Caldense 0 x 3 Ceará

Princesa do Solimões 1 x 1 Ituano