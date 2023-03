Grêmio vence no Mané Garrincha e avança na Copa do Brasil

Graças a gols do argentino Cristaldo e de Ferreira, o Grêmio derrotou o Campinense por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (1) no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para garantir a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

Fim de jogo: Campinense 0x2 #Grêmio



ESTAMOS CLASSIFICADOS!!!! Com dois golaços, um de Cristaldo e outro de Ferreira, batemos a equipe do Campinense em Brasília e nos garantimos na segunda fase da #CopaDoBrasil2023. #CACxGRE 🇪🇪 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/SZXCcLphmr — Grêmio FBPA (@Gremio) March 2, 2023

Muito atraída pela presença do artilheiro uruguaio Luis Suárez, a torcida do Tricolor gaúcho teve um bom comparecimento na partida, que foi disputada em campo neutro. Porém, o atacante, que já tem oito gols pelo Grêmio na temporada, passou em branco nesta noite.

A grande contribuição do camisa nove do time gaúcho na partida foi o passe de calcanhar para Cristaldo, que bateu de esquerda para abrir o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Aos 41 da etapa final, o jovem Ferreira deu números finais ao placar.

Após superar o Campinense, a equipe do Rio Grande do Sul pegará o Ferroviário na segunda fase da Copa do Brasil.

Outros resultados:

Tuna Luso 0 x 1 CSA

Nova Iguaçu 2 x 0 Vitória

Tuntum 0 x 5 ABC

Bahia de Feira 1 x 1 Bragantino

Atlético-BA 0 x 0 Atlético-GO

Asa 1 x 1 Goiás

Cordino 0 x 2 Brasil de Pelotas

União Rondonópolis 0 x 1 CRB

Parnahyba 0 x 0 Botafogo-SP

São Bernardo 0 x 1 Náutico

Camboriú 1 x 0 Manaus