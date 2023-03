Gurias Coloradas batem o Real Brasília no Brasileiro Feminino

O Internacional derrotou o Real Brasília por 2 a 0, neste sábado (11) no Centro de Treinamento de Alvorada, na partida que abriu a terceira rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. O triunfo levou as Gurias Coloradas à quarta posição da classificação com seis pontos.

#INTxREA | 2-0 | 2T | 50' - 𝑴𝑨𝑰𝑺 𝑼𝑴𝑨 𝑽𝑰𝑻𝑶́𝑹𝑰𝑨 𝑫𝑨𝑺 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑹𝑨𝑫𝑨𝑺! Com gols de Priscila e Isa Haas, as gurias vencem o Real Brasília por 2 a 0 e conquistam mais 3 pontos Brasileirão! 👏👏👏🇦🇹🇦🇹🇦🇹 pic.twitter.com/dHN8GzwYJ7 — Gurias Coloradas (@GuriasColoradas) March 11, 2023

A equipe gaúcha abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, graças a gol de Priscila em cobrança de pênalti. O segundo saiu aos 26 da etapa final quando Isa Haas cabeceou após a bola ser levantada na área.

Também neste sábado o Bahia goleou o Ceará por 10 a 0 no Estádio de Pituaçu, em Salvador. Os grandes destaques do confronto foram Nathane e Ary, que marcaram três gols, cada, na partida.