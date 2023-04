Copa do Brasil: Flu vence por 3 a 0 e encaminha vaga nas oitavas

O Fluminense encaminhou a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após derrotar o Paysandu por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (12) no estádio do Maracanã, em partida de ida da terceira fase da competição. Com isso o Tricolor das Laranjeiras avança mesmo com uma derrota por dois gols de diferença.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! NINO, KENO E FELIPE MELO MARCAM E O FLU SAI EM VANTAGEM NA TERCEIRA FASE DA COPA BETANO DO BRASIL! pic.twitter.com/Zvplqnztu9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 13, 2023

Motivado após a conquista do Campeonato Carioca, alcançada no último domingo (9) com goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz teve amplo domínio no primeiro tempo, garantindo logo o resultado final graças a gols de Nino aos 27 minutos, de Keno aos 34 e do veterano Felipe Melo aos 41. Na etapa final o Fluminense continuou em busca de um placar mais elástico, mas o Paysandu conseguiu se segurar diante de um adversário que fez muitas mudanças.

Estreia com vitória

Outro campeão estadual a estrear com vitória em casa na edição 2023 da Copa do Brasil foi o Palmeiras. O Verdão recebeu o Tombense no Allianz Parque e triunfou por 4 a 2 de virada. A equipe de Tombos de Minas chegou a abrir o marcador com Matheus Frizzo logo aos nove minutos de bola rolando, mas o time comandado pelo português Abel Ferreira virou antes do intervalo com um golaço de Gabriel Menino aos 36 minutos e a uma finalização de cabeça de Flaco Lopez quatro minutos depois.

LARGAMOS NA FRENTE! 💪



Vitória importante no início da nossa caminhada pela @CopaDoBrasilCBF! AVANTI! 🔥🐷



🏆 Palmeiras 4x2 Tombense

⚽️ Gabriel Menino, Flaco López, Gustavo Gómez e Rafael Navarro.#AvantiPalestra#VerdãoDoBrasil pic.twitter.com/NVyKnmfxjQ — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 13, 2023

Aos 42 da etapa final o Palmeiras ampliou com o zagueiro Gustavo Gómez em cobrança de pênalti. Cinco minutos depois o Tombense ainda ensaiou uma reação com Marcelinho, mas Rafael Navarro deu números finais ao placar.

Tropeço do Timão

Em partida transmitida pela Rádio Nacional o Remo superou o Corinthians por 2 a 0 no estádio do Mangueirão graças a gols de Richard Franco e Muriqui. O classificado para as oitavas de final será definida no dia 26 de abril em jogo disputado em Itaquera.

AQUI NA AMAZÔNIA TEM TIME PRA TORCER! DEU LEÃO! 🦁



Fim de jogo no Novo Mangueirão! O Leão Azul vence o Corinthians por 2 a 0, com gols de Richard Franco e Muriqui. Bora pro 2° jogo com tudo! ⚔️



📸 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #CopaDoBrasil2023 #REMxCOR pic.twitter.com/Ce1mNW2lQr — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) April 13, 2023

Outros resultados:

Nova Iguaçu 1 x 2 América-MG

CRB 1 x 0 Athletico-PR

Coritiba 3 x 3 Sport

Ypiranga-RS 0 x 2 Botafogo

Atlético-MG 2 x 1 Brasil de Pelotas