Goleadas de Santos e Cruzeiro marcam o domingo no Brasileirão Feminino

O domingo (16) no Brasileirão Feminino foi de goleadas. O Santos, atuando na Vila Belmiro, não tomou conhecimento do Avaí/Kindermann, vencendo por 4 a 0. Já no Ceará, o Cruzeiro estendeu o calvário do Vozão e fez 7 a 0 nas adversárias. Santos e Cruzeiro têm exatamente a mesma pontuação (11 pontos), enquanto Avaí/Kindermann seguem sem vitórias em sete partidas disputadas até agora.

Na Baixada Santista, a curiosidade é que os quatro gols (três no segundo do tempo) das Sereias da Vila foram marcados com a cabeça. Ketlen, Kaka, Yaya e Giovana foram as autoras dos gols.

Olha as @SereiasDaVila! Goleada em casa pra festa da torcida!

Já na Cidade Vozão, em Itaitinga, o Cruzeiro demorou para marcar, abrindo o placar somente no fim da primeira etapa, com Isa Fernandes. Marcou o segundo nos acréscimos com Marília. No segundo tempo, no entanto, a Raposa disparou e marcou mais cinco vezes para fechar a goleada em 7 a 0. No total, marcaram Isa Fernandes, Marília (2), Byanca Brasil (2), Mari Pires e Carol Baiana. Com o resultado, o Ceará, que joga com uma equipe recheada de atletas com idade para atuar nas categorias de base, tem sete derrotas em sete jogos, com nenhum gol marcado e 53 sofridos.

Gols de Isa Fernandes, Marília (2x), Byanca Brasil (2x), Mari Pires e Carol Baiana

No encerramento da rodada de domingo (16), o Bahia venceu o Real Brasília por 2 a 1 na Arena Pituaçu, com gols de Sorriso e Nathane, com Karla Alves descontando para as visitantes. As Mulheres de Aço pulam provisoriamente para a 10ª posição, com 10 pontos, enquanto a equipe da capital nacional tem apenas quatro pontos, em 13º.

Rodada será concluída com clássico paulista

Nesta segunda (17), dois jogos encerram a 11ª rodada do Brasileirão Feminino A1. O Grêmio recebe o Flamengo às 16h15 (horário de Brasília0, em Eldorado do Sul. A equipe carioca é a quarta colocada, com 15 pontos, enquanto o Tricolor gaúcho tem 10 pontos, empatado com o Bahia.

Às 18h30, tem jogo de extrema rivalidade no Parque São Jorge. O Corinthians, atual tricampeão da competição, recebe o Palmeiras. Em caso de vitória, as Brabas, que têm 16 pontos, ultrapassarão a Ferroviária (que tem 17) para reassumir a liderança. Já as adversárias, em sexto, com 14 pontos, podem pular até para o segundo lugar em caso de triunfo.