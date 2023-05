Bragantino arranca empate e impede Palmeiras de assumir ponta

O Bragantino arrancou um empate de 1 a 1, na noite deste sábado (13) em pleno Allianz Parque, e impediu que o Palmeiras assumisse a liderança do Campeonato Brasileiro. Com este resultado o Verdão chegou aos 14 pontos e ficou um atrás do Botafogo, que visita o Goiás na Serrinha no próximo domingo (14).

Comandado por um Raphael Veiga inspirado, o time do técnico português Abel Ferreira foi bem superior na etapa inicial. E foi justamente dos pés do meio-campista que nasceu o gol do Verdão, mas já na etapa final. Aos 19 minutos Veiga levantou a bola em cobrança de escanteio, Gustavo Gómez escorou de cabeça e Artur, livre na segunda trave, teve apenas o trabalho de cabecear para o fundo da meta defendida por Cleiton.

Até este momento o Bragantino pouco criava. Assim, para chegar ao empate, teve que contar com a individualidade de um jogador. Aos 25, Juninho Capixaba recebeu na intermediária, ajeitou a bola e acertou um balaço para marcar um golaço. A partir daí o Palmeiras tentou muito o gol da vitória, mas quem ficou mais próximo dos três pontos foi o Massa Bruta, em belo contra-ataque, já nos acréscimos, que terminou em chute raspando de Alerrandro.

Vitória no Maracanã

A terceira posição da tabela é do Fluminense, que, atuando no Maracanã, superou o Cuiabá por 2 a 0 com gols de Nino e Ganso. Com o triunfo a equipe das Laranjeiras chegou aos 13 pontos. Já o Dourado permanece na 17ª posição, com quatro pontos.

VEEEEEEEENCE O FLUMINEEEENSE! NINO E PH GANSO MARCAM DOIS GOLAÇOS E O FLU VENCE O CUIABÁ NO MARACA!



TERÇA-FEIRA É CONTRA O FLAMENGO PELA COPA DO BRASIL! VAAAAAAAAAAAMOS, TRICOLORRR! pic.twitter.com/em5GE0ZVa3 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 13, 2023

O placar foi aberto logo aos 5 minutos de bola rolando. Marcelo levantou a bola na área e Ganso, de primeira, deu um passe de grande categoria para o zagueiro Nino bater de virada de dentro da pequena área.

O segundo do Fluminense (que jogou sem peças importantes como o suspenso André e os lesionados Keno, Samuel Xavier e Alexsander) saiu aos 11 da etapa final. Marcelo recuperou a bola ainda no campo de ataque e tocou para Cano, que esticou para Lima, que apenas rolou para Ganso, que bateu colocado para superar o goleiro Walter.

Outros resultados:

Atlético-MG 2 x 0 Internacional

Bahia 2 x 3 Flamengo