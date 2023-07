Atlético e Flamengo tentam retomar caminho das vitórias no Brasileiro

Atlético-MG e Flamengo protagonizam, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (29) na Arena Independência, um confronto de equipes que tentam retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite o confronto ao vivo.

O Galo é quem vive um momento mais complicado na competição nacional. Ocupando apenas a 13ª posição da classificação com 21 pontos após sete partidas sem vitórias (3 derrotas e 4 empates), a equipe mineira busca somar três pontos em casa para tentar se aproximar dos primeiros colocados da tabela.

Seguimos nos preparando para a sequência da temporada! Sábado é dia de lotar o Indepa para apoiar o Galo!

O último resultado foi um revés de 1 a 0 para o Grêmio em Porto Alegre. Apesar de o resultado ter sido muito contestado, o técnico Luiz Felipe Scolari elogiou a postura de sua equipe na partida: “Jogamos relativamente bem, bem melhor do que nos últimos jogos. Penso que estamos no caminho certo. Os jogadores tiveram uma participação muito boa dentro do jogo, apesar de o resultado não sair”.

Uma vitória sobre o Rubro-Negro será um estímulo importante para o Galo antes do jogo decisivo contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira (2) no Mineirão.

O Flamengo também tenta retomar o caminho das vitórias no Brasileiro, após três empates que o deixaram na 3ª posição da classificação com 28 pontos, a 12 do líder Botafogo. Mas o Rubro-Negro chega ao confronto após uma grande atuação na Copa do Brasil, onde bateu o Grêmio por 2 a 0 em Porto Alegre pela partida de ida das semifinais do torneio.

Antes de seguir viagem para Minas, o Mengão treinou no Ninho do Urubu, na manhã desta sexta (28)!





Segundo o técnico argentino Jorge Sampaoli, esta performance deve servir como parâmetro para jogos futuros: “Foi uma partida na qual a equipe não acelerou e trocou muito passes no campo rival. Dominou o jogo e se defendeu com a bola. A partir de agora temos que encontrar essa forma para jogar sempre desta maneira”.

Assim como o Galo, o Rubro-Negro tem um importante compromisso pelas oitavas da Libertadores, contra o Olimpia (Paraguai), na próxima quinta-feira (3). Assim, uma vitória fora de casa pelo Brasileiro dará ainda mais confiança para o time da Gávea.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Atlético-MG e Flamengo com a narração de André Luiz Mendes, comentário de Rodrigo Campos, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: