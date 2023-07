Líder do campeonato, Verstappen conquista 8ª vitória consecutiva na F1

O líder do campeonato de Fórmula 1, Max Verstappen, conquistou a esmagadora oitava vitória consecutiva, uma a menos que o recorde de todos os tempos, em uma dobradinha da Red Bull com Sergio Perez no Grande Prêmio da Bélgica neste domingo (30).

A 13ª vitória consecutiva da Red Bull fez da equipe a primeira em 73 anos de história do esporte a vencer as 12 primeiras corridas de uma temporada, uma a mais do que a McLaren conseguiu em 1988 com Ayrton Senna e Alain Prost.

A perfect weekend in Spa 🇧🇪 We’ve been on it from start to finish @redbullracing 💪 The car was great 🚀



Thank you Orange Army, your support has been unreal 🙌 #BelgianGP pic.twitter.com/05mFAL5FWG — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 30, 2023

Verstappen, que largou em sexto após uma penalidade de cinco posições no grid, ampliou sua liderança no campeonato sobre Perez para 125 pontos – efetivamente cinco corridas – depois de cruzar a bandeira quadriculada 22,3 segundos à frente do mexicano.

"Eu sabia que tínhamos um ótimo carro, era apenas sobre sobreviver na curva um", disse o bicampeão mundial, que já venceu na Bélgica nos últimos três anos consecutivos, incluindo quando saiu em 14º no grid no ano passado. "A partir daí, fizemos as ultrapassagens e movimentos certos."

Ele está caminhando para um terceiro título com muitas corridas pela frente, a única dúvida real é onde será.

