Lesão tira Caio Souza do Mundial de ginástica artística

O ginasta Caio Souza passou por uma cirurgia de recuperação do tendão de Aquiles na manhã deste sábado (5). O procedimento se fez necessário após o atleta sofrer a lesão durante um treinamento no Minas Tênis Clube na última quinta-feira (3).

Dessa forma, o finalista olímpico no salto e no individual geral da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio está fora do torneio internacional da modalidade nessa temporada. O Mundial começa no dia 23 de agosto e será disputado na Antuérpia (Bélgica).

“Infelizmente quem está no esporte está sujeito a lesões, e acredito cegamente que tudo acontece por uma razão. Sei que Deus, como sempre, está no controle e Ele tem um plano grandioso para mim. Neste ano as competições se encerraram para mim, mas a reabilitação começa a partir de agora”, declarou o atleta em postagem em seu perfil pessoal em uma rede social.

A ausência de Caio no Mundial da Antuérpia é um grande desfalque para a equipe brasileira, pois a competição oferece nove vagas para times para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em 2024 em Paris (França).